◆ソフトバンク全体練習（22日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが25日からの阪神との日本シリーズに向けて、全体練習を再開した。柳町達はクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージで全6試合にスタメン出場し、24打数10安打1打点。ファンが選ぶ「パーソル賞」を受賞した。「タフな試合でしたけど、終わってみればいい試合だったなと思います」とあらためて振り返った。CSで戦った日本ハムには慶大で同学年の郡