プロ野球12球団の支配下選手、育成選手のドラフト指名状況をリアルタイムで速報します。（23日16:30〜）今年の1巡目はセ・リーグ6位の球団から順に入札を行い、重複した場合は抽選となります。2巡目以降はウェーバー方式と逆ウェーバー方式を繰り返します。今年はセ・リーグに優先権があり、ウェーバー方式ではヤクルト→ロッテ→広島→西武→中日→楽天→巨人→オリックス→DeNA→日本ハム→阪神→ソフトバンクの順となります