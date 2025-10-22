現地10月22日、チャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第３節で、板倉滉が所属するアヤックスはイングランドのチェルシーと敵地で対決する。今季、ドイツのボルシアMGからオランダの名門アヤックスに加入した板倉は公式戦７試合に出場するなど、序盤から主力として活躍していた。だが、今月初めに練習で負傷。10月の代表シリーズが不参加となっており、直近のAZとのリーグ戦でベンチに復帰したものの、出番はなかった。