広島市西区の集合住宅で、ベトナム人女性が殺害されているのが見つかってから１週間がたちました。 付近の住民からは不安の声が上がっています。 １０月１５日、広島市西区の集合住宅でベトナム国籍のグエン・トゥイ・ガーさんが何者かに顔や頭を複数回殴られ死亡しているのが 見つかりました。 警察によりますと、頭蓋骨が骨折していたことなどから犯行には強い殺意があったとみられています。 ■付近の住民 「怖い。