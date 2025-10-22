●今夜～あす23日(木)は晴天 夜中は放射冷却による底冷え強まる●23日(木)朝は今季一番の冷え込み 昼は日ざしとともに一段と激しい寒暖差に●来週はさらに気温ダウンの兆し…冬物の服が必要な冷え込みも＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 先週はまだ真夏日があったのが嘘のように、季節がかなり駆け足で進んでいます。特に、きょう22日(水)は、なかなか晴れなかったことで気温が上がらない一日…日本付近は北の冷たい空気と南の暖か