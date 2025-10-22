広島市はインフルエンザが流行入りしたと発表しました。 昨シーズンより４週間早い流行入りです。 広島市によりますと、インフルエンザの患者数が１医療機関あたり１．６０人となり流行開始の目安となる１人を上回りました。 この時期の流行入りは、昨シーズンと比べて４週間早く、約１カ月から２か月後を目安にピークを迎える可能性があるということです。 また、１３日から１９日の間にインフルエンザによ