２１日発足した高市内閣で法相として初入閣した広島２区選出の平口洋氏が本格始動です。２２日午後、平口法相は前の大臣の鈴木馨祐氏から引き継ぎを受けました。■鈴木馨祐 前法相「副大臣も政務官もされているので、勝手知ったる場所でぜひ本領発揮していただいて」２１日発足した高市内閣。広島２区選出の平口洋氏が法相として初入閣しました。一夜明け、広島市の松井市長は…。■広島市松井一実 市長「我が国の法務行政