公開されたオーストラリア館のVIPエリア＝11日、大阪市此花区の夢洲在日オーストラリア大使館は22日、大阪・関西万博の活動報告会を大阪市内のホテルで開いた。大地と空、海の三つのテーマに分かれた同国パビリオンは会期中、300万人以上の一般来場者が来訪。VIPは約5千人を招待したという。一般来場者向けには「オージービーフ」として知られる牛肉の試食会や、先住民族由来のデザインの衣装を用いたファッションショーを開催