【モスクワ共同】ロイター通信は21日、ロシアがウクライナとの和平に応じる条件を記した非公式文書を先週末に米国に送付し、ウクライナ東部のドンバス地域（ルハンスク、ドネツク両州）の全面支配を改めて要求したと報じた。事情に詳しい2人の米当局者が明らかにしたとしている。ロシアはまた、いかなる和平合意においてもウクライナへの北大西洋条約機構（NATO）部隊配備を認めないとする従来の立場を表明したという。