きのう就任した、高市新総理による内閣が本格始動しました。初めての女性総理誕生に、街の人は… 【写真を見る】初の“女性総理”誕生に街の声は…｢高市総理がきっかけで政治に関心が高まった｣｢女性目線でいい感じになるのでは｣ （街の人）「期待します。女性目線でいい感じになるじゃないかな」「どちらかというと政治は男性社会だと思う。そこで女性が握りにいってるのが、かっこいい」「他からの圧力もあると思うので一筋縄で