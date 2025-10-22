中国国際航空の旅客機で、機内に持ち込んだリチウム電池が自然発火した/social media（ＣＮＮ）中国国際航空の旅客機でこのほど、機内に持ち込んだリチウム電池が発火する出来事があった。発火が発生したのは１８日。中国国営メディアによると、乗客の機内持ち込み手荷物に入っていたリチウム電池が自然発火したことから、緊急着陸を余儀なくされた。中国・杭州から韓国・仁川へ向かっていた便は予定を変更して、上海浦東国際空港