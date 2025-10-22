フィギュアスケート男子で世界選手権２連覇中のイリア・マリニン（米国）に対し、重鎮からも称賛の声が上がっている。グランプリ（ＧＰ）シリーズ第１戦フランス大会の男子では、マリニンが合計３２１・００点で優勝。ショートプログラム、フリーともにトップの得点をマークし、２位のアダム・シアオイムファ（フランス）と４０・０５点の大差つけた。この圧巻の演技にはロシアの名指導者として知られるタチアナ・タラソワ氏