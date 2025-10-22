西武の広池浩司球団本部長が２２日、ドラフト前日の編成会議後に報道陣の取材に応じ、米スタンフォード大でプレーする佐々木麟太郎内野手（２０＝花巻東）について「非常に難しい判断がある」と言及した。高校通算１４０発を放ったパワーヒッター。広池球団本部長は「あれだけ振れる選手はなかなかいないし、左であれだけ飛ばす能力がある選手は非常に貴重。素晴らしい選手だとは思っている」と評価しながらも、「佐々木選手の