2025年3月、高知県幡多郡内の30代女性から24万円をだまし取ったとして、10月21日に熊本県の50代の男が詐欺の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、熊本県山鹿市の自営業・丸山真一容疑者（51歳）です。宿毛警察署によりますと、丸山容疑者は2025年3月何者かと共謀の上、幡多郡内の30代女性から現金24万円をだまし取った疑いが持たれています。女性は動画アプリで知り合った玲美という人物から、動画を見ることで報酬が得られる副