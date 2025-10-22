買収総額は8千億円超AIロボット事業を強化へ ソフトバンクグループ（SBG）が、スイスの重電大手ABBのロボット事業を買収する。買収総額は約8187億円で、注力するAI（人工知能）分野の強化を図ることが目的だ。 近年、パソコン、インターネット、ブロードバンド、スマートフォンと変遷してきた〝情報革命〟の中心がAIだとして、AI関連事業への投資を進めるSBG。中でも、AIチップ