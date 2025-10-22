備中松山城「二重櫓」高梁市教育委員会提供 岡山県高梁市の備中松山城で普段は中に入ることができない「二重櫓（やぐら）」が11月2日と3日、特別公開されます。 高梁市教育委員会によりますと、二重櫓は現存する天守とともに国の重要文化財に指定されています。 備中松山城には14の櫓がありますが、2階建ての櫓は二重櫓のみで城の防衛など重要な役割を担っていたと考えられています。 今回の特別公開は、11月2日と3