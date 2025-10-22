高知県安芸郡奈半利町のふるさと納税をめぐる汚職事件で、受託収賄などの罪に問われていた元課長の被告に対する差し戻し審の判決公判が10月22日開かれ、高知地裁は懲役2年の実刑判決を言い渡しました。懲役2年の実刑判決を受けたのは、奈半利町の地方創生課の元課長・森岡克博被告(50歳)です。起訴内容によりますと、森岡被告は実刑が確定した元課長補佐と共謀のうえ2018年9月から2019年2月にかけてふるさと納税の返礼品を扱う水産