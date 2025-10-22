Number_i（C）NHK 『Venue101 Presents Number_i THE LiVE』が11月1日（NHK総合23時〜）放送される。最新曲から代表曲まで網羅した、特別なセットリストで届ける。Venue101は「土曜23時、ライブが生まれる。」をテーマに、アーティストが生み出す、熱量の高いライブを毎週NHKの101stからお届けする音楽番組。 今回は、その特番にNumber_iが登場。2024年1月1日、1stデジタルシングル『GOAT』でデビュー。その後もBON