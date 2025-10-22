第104代、高市新首相が新しい内閣を発足させました。各地の反応です。■FFG証券 本店営業部・北出英一 部長「もう少しで5万円というところで。」こちらは福岡市にあるFFG証券です。10月21日、高市首相の就任直前には日経平均株価が5万円に迫る最高値を更新しました。活況な市場に営業マンは大忙しです。最高値となった要因については。 ■北出部長「今回初めて女性の首相誕生で、やはり変化というところに株がポジティブに動いて