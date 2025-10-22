高松桜井高校高松市多肥上町 高校生に将来の仕事を考える参考にしてもらおうと、高松市の高校で22日、生徒と社会人が仕事の楽しさや厳しさについて本音で対話しました。 高松桜井高校に集まったのは香川県内の社会人58人です。社会でバリバリ働く人生の先輩を囲んだ生徒は、思い思いに進路に関する質問をしました。 （生徒）「仕事をやり遂げる心構えについて教えてください」 （会社員［製造業］）「スラムダ