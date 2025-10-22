東京時間17:57現在 香港ハンセン指数 25781.77（-245.78-0.94%） 中国上海総合指数 3913.76（-2.57-0.07%） 台湾加権指数 27648.91（-103.50-0.37%） 韓国総合株価指数 3883.68（+59.84+1.56%） 豪ＡＳＸ２００指数 9030.02（-64.69-0.71%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84426.34（休場） ２２日のアジア株は、まちまち。前日の米国株は指数間でまちまちとなり、さらに米中貿易協議の