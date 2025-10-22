ユーロ圏１０年債利回り格差仏８０ｂｐと小幅拡大、伊は７９ｂｐと変わらず ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:23時点）（%） ドイツ2.546 フランス3.341（+80） イタリア3.338（+79） スペイン3.08（+53） オランダ2.704（+16） ギリシャ3.2（+65） ポルトガル2.931（+39） ベルギー3.098（+55） オーストリア2.853（+31） アイル