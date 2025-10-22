今季限りで現役引退した中田翔氏（）が22日、自身のインスタグラムを更新。元中日の後輩選手との2ショット写真を掲載し、話題を呼んでいる。中田氏は「昨日食事行ったんやけど」と投稿。今季限りで中日を退団となった加藤竜馬外野手との2ショット写真を披露した。ところが…。「見て！！どんだけ格好かぶるん？？兄弟？ってめっちゃ言われるんやけど。。。」と中田氏も“苦笑い”する一コマになった。黒のジャケットに、白