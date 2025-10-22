巨人は22日、東京都内の球団事務所でスカウト会議を行い、23日のドラフト会議で鷺宮製作所の竹丸和幸投手を1位指名することを決めた。榑松伸介スカウトディレクターが公表し「先発タイプで長いイニングも投げられる。フォームのバランスもいいし、非常に力のある投手」と説明した。竹丸は広島・崇徳高、城西大を経て社会人入りした左投手。先発不足に悩まされたチームの補強ポイントと合致した。米スタンフォード大の佐々木麟