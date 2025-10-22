トヨタ自動車が発売予定のレーシングカート「GRカート」＝22日、三重県鈴鹿市の鈴鹿サーキットトヨタ自動車は22日、子どもも乗れるレーシングカート「GRカート」を2026年秋に発売すると発表した。一般的な市場価格の150万円程度を大幅に下回る30万円台後半を予定する。手ごろな価格とし、子どもの頃から親しんでもらいやすくする。レーサーや技術者などを目指す車好きを増やし、業界に携わる人材の裾野拡大を狙う。三重県鈴鹿