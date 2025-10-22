大分県内でインフルエンザが引き続き流行しています。 患者数は増加傾向にあり、県が対策を呼び掛けています。 インフルエンザ発生状況 県によりますと県内58の定点医療機関で10月19日までの1週間に報告されたインフルエンザの患者数は200人でした。 1医療機関あたりでは3.45人で前の週に比べて0.73人増えています。 保健所別でみると大分市が最も多く6.47人、次いで西部が5.0人、南部が3.8人などとなっていま