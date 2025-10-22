前橋市の小川晶市長が部下の既婚男性とラブホテルで密会していた問題。先ほど、市議会10会派のうち7つの会派が、続投する考えを示した小川市長に対し、市民が納得できる対応策がないのであれば、自ら辞職し、出直し選挙で民意を問うことを求めました。前橋高志会小曽根英明 幹事長「前橋市がやはり、イメージ的に地に落ちている。これだけは大変残念なことである。これを一日も早く解決するのは、小川市長の辞任であると」