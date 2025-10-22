パリの国立自然史博物館から、日本円で約2億6000万円相当の金塊を盗んだとして24歳の中国出身の女が起訴されました。捜査当局によりますと、9月16日、展示ケースが破壊され、計6キロの金塊が盗まれているのを学芸員が見つけました。盗まれた金塊には、1833年にロシア皇帝ニコライ1世が博物館に寄贈したものも含まれていて、価値は150万ユーロ、日本円で約2億6000万円にのぼります。防犯カメラには、16日午前1時ごろに何者かが侵入