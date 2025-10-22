[故障者情報]大分トリニータは22日、FW有馬幸太郎が右半月板損傷により、21日に東京都内の病院で手術を受けたと発表した。有馬は8月27日のトレーニング中に同箇所を負傷。今季はここまでJ2リーグ戦27試合で5ゴール、天皇杯2試合で1ゴールを挙げていた。