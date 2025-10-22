現役教師のグループが、児童を盗撮した画像をSNSで共有したとされる事件で、再逮捕された中学校教師が「盗撮で優越感や達成感を感じていた」と供述していることがわかりました。北海道千歳市立の中学校教師・柘野啓輔容疑者(41)は今年、北海道内の施設で16歳未満と知りながら少女2人の着替え中の下着姿を撮影した疑いで、22日に再逮捕されました。警察によりますと、押収されたペン型カメラの中のSDカードから動