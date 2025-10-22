ÌÀÆü10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ë7»þ¡Á ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡ÖTHEÆÍÇË¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¶õ¹ÁÀÇ´Ø¡õ¥¹¥°¤ä¤ë²Ý¡ª¿åºÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¿©¤¤»ß¤á¤íSP¡×¡£¿Íµ¤´ë²è¡Ö¶õ¹ÁÀÇ´Ø¡×¡¢º£²ó¤Ï¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¹ñÀÒ¤ÎÃË½÷2¿ÍÁÈ¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡£ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò²ó¿ô¤¬Â¿¤¯¤¤¤Ä¤âÂÚºß´ü´Ö¤¬Ã»¤¤Èà¤é¤ÎÌÜÅª¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òÇä¤ê¹þ¤ß¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ëã¸¤È¿±þ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÔÀµÌôÊª¤äÇúÈ¯Êª¤òÃ»»þ´Ö¤ÇÃµÃÎ¤¹¤ëºÇ¿·±Ô¤Î¸¡ººµ¡´ï¡ÖTDS¡×¤âÈ¿±þ¤¢¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÙÊª¤Î