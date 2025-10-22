自民党が日本維新の会との新たな連立の枠組みを経て、10月21日に高市首相が誕生しました。日経平均先物は一時5万円をつけ、為替も円安基調が継続するなど、マーケットは期待感をもって反応しました。一方で、10月末には日米の政策金利発表に加えてトランプ米大統領来日を控えているため急速な円安進行は慎重な見方もあります。本稿では、自民党総裁選後から高市首相誕生までを振り返りつつ、今後の為替動向を考察します。 ○総裁選