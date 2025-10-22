日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月22日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 27095( 25912) 3月限 125( 125) TOPIX先物 12月限 29574( 29438) 日経225ミニ 11月限 23295( 23295) 12月限308216(3082