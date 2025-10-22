気象庁によると、１０月２２日午後６時１７分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4を観測したのは、根室市、浜中町。震度3を観測したのは、釧路市、別海町、標津町、羅臼町となっています。震源地は釧路沖、震源の深さは40キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されています。