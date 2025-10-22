日経平均株価 始値49252.03 高値49458.28 安値48613.70 大引け49307.79(前日比 -8.27 、 -0.02％ ) 売買高23億3733万株 (東証プライム概算) 売買代金6兆1076億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は3日ぶり小幅反落、一時700円強下げる場面も ２．ソフトバンクＧが記録的商い、日経平均を左右する