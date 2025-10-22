coldrainが10月24日にリリースする新作EP『OPTIMIZE』のトレイラー映像を公開した。これまでにリリースされてきた配信シングルのMVを織り交ぜつつ、オフショットのようなメンバーの自然体も垣間見えるユニークで臨場感のある映像に仕上がっており、収録楽曲のタイトルが明らになったほか、未発表曲も一部公開された。すでに先月から、作品タイトルでもある『OPTIMIZE』を冠した全国ツアーを開催中のcoldrain。各地の公演では収録曲