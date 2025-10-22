地金大手の田中貴金属工業は22日午前、金の店頭販売価格を1グラム当たり2万1830円に設定した。前日比1540円安と、過去最大の下落幅だった。最近の急ピッチの上昇にいったん歯止めがかかった。前日のニューヨーク商品取引所の金先物相場が高値警戒感から急落しており、流れが波及した。午後に設定した価格は2万2265円で、やや持ち直した。前日の米国市場ではダウ工業株30種平均が最高値を更新しており、投資家の間で強気ムード