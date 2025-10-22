熊本市内のコンビニエンスストアで16日、防犯訓練がありました。 熊本南警察署が県コンビニエンスストア等防犯協力会と実施し15店舗が参加しました。拳銃を持った強盗が入ったとの想定でカラーボールを投げる訓練やプリペードカードの不審な購入の声かけを確認していました。年末にかけ「電話でお金詐欺」が増える傾向にあるため、熊本県警は注意してほしいと話しています。