日本ハム・新庄剛志監督（53）が22日、都内のホテルで行われたスカウト会議に出席した。途中退出後に報道陣の取材に応じ、1位指名の公表はしなかったが「僕は（GM代行の）木田さんかなと思ったんですけど。“監督、行ってください”ということで、行かせてもらいます」と競合になった場合のクジ引きを務めることが決まった。創価大・立石や健大高崎・石垣らが1位候補に挙がり、指名した場合は競合する公算が高い。指揮官は「何