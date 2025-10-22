北海道のホームページの問い合わせフォームから「ぶち殺すぞ知事」などと記載したメールを送信したとして、札幌・中央署は22日、脅迫の疑いで栃木県那須塩原市の男性地方公務員（37）を書類送検した。道政への不満が動機とみられる。送検容疑は7月19日午後9時5分ごろ、自宅でスマートフォンを使い「これ以上日本を売って破壊すんなら、ぶち殺すぞ売国奴知事」などと入力し、北海道の鈴木直道知事を脅迫した疑い。道警による