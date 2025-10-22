レインズインターナショナルが展開する牛角は10月23日より、「デザート食べ放題」を約270店舗限定で導入する。デザート食べ放題対象となるのは「70品コース」(3,718円)、「牛角コース」(4,158円)、「牛タン・上焼肉コース」(5,478円)、「黒毛和牛コース」(6,578円)の4コースで、これらの食べ放題コースを注文すると、アイスやスイートポテトケーキなどのスイーツが食べ放題となる(コースによって食べ放題のデザートの品数・内容が