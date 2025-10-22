シドの明希によるソロプロジェクトAKiが12月31日、神奈川・Thunder Snake ATSUGIにて、二部公演の＜AKi LIVE 2025 New Year’s Eve Special＞を開催することが決定した。AKiのホームにて二部構成で行われる＜New Year’s Eve Special＞は、激動の一年を共に歩んできたファンへ感謝の気持ちを込めて届けられる特別な一日となるものだ。当日は、たっぱ(G)、YOUSAY(G)、志雄(Dr)という盤石の布陣でのライブはもちろん、AKi自ら心を込