21日、イスラエル中部キリヤトガトで記者会見するバンス米副大統領（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】バンス米副大統領は21日、訪問先のイスラエルで記者会見し、パレスチナ自治区ガザの停戦合意は「非常に順調だ」と誇示した。イスラム組織ハマスによる人質遺体の返還が遅れていることに関し「一夜では実現できない」と理解を示し、合意違反と反発するイスラエルに「忍耐」を求めた。脆弱な停戦合意を維持するよう双方に圧力