２２日午後６時１７分頃、北海道・釧路沖を震源とする地震があり、釧路地方中南部と根室地方南部で震度４を観測した。気象庁によると、この地震による津波の心配はない。震源の深さは約４０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは５・１と推定される。各地の主な震度は次の通り。▽震度４北海道根室市、浜中町▽震度３釧路市、別海町、標津町など