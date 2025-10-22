岩手県警は22日、同県北上市の入畑ダム近くの山林で8日に見つかった遺体について、身元はキノコ採りに出かけて行方不明になった同県金ケ崎町、無職照井千代美さん（73）で、クマに襲われて死亡したと発表した。死因は出血性ショック。県警によると、照井さんは7日午前9時ごろ出かけ、予定の時間になっても帰宅しなかったため家族が県警に通報。8日午前10時ごろ、引っかき傷のある損傷の激しい遺体が見つかった。