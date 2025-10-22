凛として時雨のニューEP『Lost God of SASORI』が本日10月22日にリリースとなった。同EP収録曲「Loo% Who%」のミュージックビデオが本日21:00にYouTubeにてプレミア公開される。「Loo% Who%」は現在放送中のTVアニメ『グノーシア』エンディングテーマに起用されている新曲だ。そのミュージックビデオはTakuya Oyama(VANLI.)を監督に迎えて真実と虚構をテーマに、同じ空間、同じ時間軸で、複数の“自分”が交錯しているような映像表