あすか製薬は10月20日、緊急避妊薬「ノルレボ」スイッチOTC医薬品の製造販売承認を取得した。緊急避妊薬「ノルレボ」(一般名:レボノルゲストレル)は、国内で初めて承認された緊急避妊薬「ノルレボ錠」を、要指導医薬品へスイッチしたもの。「ノルレボ錠」は、同社がフランスのLaboratoire HRA Pharma社(現Perrigo社)から導入し、2011年5月に医療用医薬品として発売した望まない妊娠を防ぐための医薬品で、"アフターピル"とも呼ばれ