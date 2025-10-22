屋上では、ジャズライブなどが楽しめる（星野リゾート提供）横浜・関内地区の街区「ＢＡＳＥＧＡＴＥ（ベースゲート）横浜関内」内に入る星野リゾートのホテル「ＯＭＯ７（おもセブン）横浜」の開業が、来年４月２１日に決まった。愛犬と泊まれる客室はグループ最多の３２室。一般客も利用でき、地域に開かれた空間を目指す。建築家の村野藤吾が手がけた旧市庁舎を「レガシーホテル」（地下１階、地上８階建て）に再生。３〜７