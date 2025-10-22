日本ハムは２２日、都内ホテルでドラフト会議前日のスカウト会議を開き翌日の指名選手らの最終確認を行った。同日午後からスカウト、球団関係者らが会議に出席。午後５時前には新庄剛志監督（５３）も加わり、映像や資料等を見ながらドラフト戦略について最終的な議論を交わした。会議後に取材に応じた新庄監督は報道陣から１位指名について問われると「ベラベラしゃべれないから、マジで」と苦笑いし、「ドラフトに関しては