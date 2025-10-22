大相撲のロンドン公演（１５〜１９日、ロイヤル・アルバート・ホール）を終えた横綱豊昇龍（２６＝立浪）が２２日、羽田空港に帰国した。３４年ぶりのロンドン公演では、千秋楽で豊昇龍が横綱大の里（２５＝二所ノ関）との全勝対決を制し、優勝した。帰国後、報道陣の取材に応じ「ロンドン公演が楽しかったし、素晴らしいことがたくさんあった。おかげさまで優勝することができたので、このまま九州場所に向けて頑張りたい」と